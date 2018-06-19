Двое пограничников из Купянска погорели на взятке почти 20 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в Харьковской области совместно с правоохранителями из ГПУ и СБУ задержали двух должностных лиц отделения инспекторов пограничной службы “Купянск” по подозрению в коррупции. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Установлено, что указанные должностные лица, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовали и получили от гражданина Азербайджанской Республики 19,8 тысяч гривен за совершение в его интересах действий по снятию запрета на въезд на территорию Украины”, — говорится в сообщении.
Подозреваемых задержали непосредственно после осуществления погранично-таможенного оформления поезда “Киев-Баку” на входе в здание железнодорожного вокзала. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.
Задержанным готовятся объявить сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Кроме того, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении их от занимаемых должностей.
Досудебное расследование осуществляется следователями СО Управления СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
Напомним, киевского прокурора поймали на взятке 22,5 тысячи долларов.