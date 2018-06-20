Пограничник в Луганской области наладил схему получения взяток с пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Луганской области сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Объединенных сил разоблачили на взятке инспектора пограничной службы Лисичанского пограничного отряда. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
“Правоохранители установили, что злоумышленник систематически требовал деньги с пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, за внесение фиктивных данных о сроках пересечения линии разграничения”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, стоимость “услуги” составляла 600 грн с каждого пенсионера. Сотрудники спецслужбы задержали взяточника в одном из населенных пунктов Луганской области во время получения очередного “транша” в размере шесть тысяч гривен. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Напомним, сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в Харьковской области совместно с правоохранителями из ГПУ и СБУ задержали двух должностных лиц отделения инспекторов пограничной службы “Купянск” по подозрению в коррупции.