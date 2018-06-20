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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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В ГПУ фиксируют активизацию взяточников

В ГПУ фиксируют активизацию взяточников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины заявляют об активизации взяточников в последнее время. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

"В отличие от позапрошлой недели, наблюдается рост активности коррупционеров почти на 40%. В частности, на неделю, прошедшую, правоохранители зафиксировали 16 фактов получения неправомерной выгоды", - сказал Лысенко.

По его словам, среди взяточников - чиновники государственных органов власти, полицейские, военнослужащие, представители спасательной, пограничной, налоговой службы и инспектор рыбного патруля. При этом размер выявленных взяток на прошлой неделе колебался - от 1,5 тыс. грн до 4 тыс. долл.

Как сообщал УНН, на Луганщине сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Объединенных сил разоблачили на взятке инспектора пограничной службы Лисичанского пограничного отряда.

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