В ГПУ фиксируют активизацию взяточников

"В отличие от позапрошлой недели, наблюдается рост активности коррупционеров почти на 40%. В частности, на неделю, прошедшую, правоохранители зафиксировали 16 фактов получения неправомерной выгоды", - сказал Лысенко.



По его словам, среди взяточников - чиновники государственных органов власти, полицейские, военнослужащие, представители спасательной, пограничной, налоговой службы и инспектор рыбного патруля. При этом размер выявленных взяток на прошлой неделе колебался - от 1,5 тыс. грн до 4 тыс. долл.



Как сообщал УНН, на Луганщине сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Объединенных сил разоблачили на взятке инспектора пограничной службы Лисичанского пограничного отряда.