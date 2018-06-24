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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 19226 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102796 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110707 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125410 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143049 просмотра

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8 марта, 10:25 • 146837 просмотра

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Дела Майдана передадут в ГБР - ГПУ

Дела Майдана передадут в ГБР - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 9299 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. “Дела Майдана” по которым завершилось или продолжается расследование могут передать в Государственное бюро расследований, когда оно заработает. Об этом в эфире “Громадського радио” сообщил глава Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает УНН.

“Законодатель определил, что эти дела, которые ранее были подследственные прокуратуре, должны расследоваться ГБР. Единственное — он сделал ремарку о том, что старые производства, в том числе, к которым можно относить расследование о преступлениях во время Майдана, следственная прокуратура может расследовать до 20 ноября 2019 года”, - сказал Горбатюк.

Напомним, по состоянию на конец апреля в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам.

Ранее сообщалось, что департамент спецрасследований Сергея Горбатюк трансформируется в следственное управление, а процессуальные руководители переходят в департамент процессуального руководства. Ни один следователь или процессуальный руководитель в “делах Майдана” не будет ни уволен, ни изменен.

Украинские Национальные Новости

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