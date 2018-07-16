Луценко: ни один следователь по делам Майдана не уволен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что не было уволено ни одного прокурора, который был причастен к расследованию дела Майдана. Об этом Луценко заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Считаю, что за 4 года существования Управления Горбатюк сделало много, но недостаточно ... Ни один следователь, ни один прокурор по делам Майдана не был уволен. Все они работают", - сказал Луценко.
Напомним, "дела Майдана" по которым завершилось или продолжается расследование могут передать в Государственное бюро расследований, когда оно заработает. Об этом сообщил глава Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Напомним, по состоянию на конец апреля в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам.