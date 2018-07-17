Сегодня на Институтской начнется следственный эксперимент по делу Майдана - ГПУ

"Да, сегодня (начнутся следственные действия на улице Институтской в ​​деле убийств на Майдане - ред.) ... По предварительному планированию следователей и прокуроров, планируется за два месяца завершить, а то и быстрее. Мы для себя планируем не позднее чем через три месяца все следственные действия завершить", - сказал он.

По словам Горбатюка, следствие все же попытается завершить следственные эксперименты в течение месяца.

Также, отметил он, в ходе следственных действий будет перенос временного памятника на Институтской, где погибли протестующие.



Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что не был уволен ни один прокурор, который был причастен к расследованию дела Майдана.



Напомним, по состоянию на конец апреля в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам.