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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44934 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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7 марта, 19:45 • 169839 просмотра

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Сегодня на Институтской начнется следственный эксперимент по делу Майдана - ГПУ

Сегодня на Институтской начнется следственный эксперимент по делу Майдана - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 13149 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня на улице Институтской в ​​Киеве состоятся следственные действия в рамках уголовного производства относительно убийств на Майдане. Об этом сегодня сообщил руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

"Да, сегодня (начнутся следственные действия на улице Институтской в ​​деле убийств на Майдане - ред.) ... По предварительному планированию следователей и прокуроров, планируется за два месяца завершить, а то и быстрее. Мы для себя планируем не позднее чем через три месяца все следственные действия завершить", - сказал он.

По словам Горбатюка, следствие все же попытается завершить следственные эксперименты в течение месяца.

Также, отметил он, в ходе следственных действий будет перенос временного памятника на Институтской, где погибли протестующие.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что не был уволен ни один прокурор, который был причастен к расследованию дела Майдана.

Напомним, по состоянию на конец апреля в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам.

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