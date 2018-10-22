Горбатюк призвал перенести мемориал Небесной сотни для следственных экспериментов

"С июля месяца наши просьбы не находят отклика у Киевской горгосадминистрации и, соответственно, вы видите, не переносится (мемориал Героям Небесной сотни на улице Институтской - ред.) и тормозится проведение следственных экспериментов. Работы (по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства - ред.) собираются проводить. Потому что заместитель Генерального прокурора отменила постановление прокурора о запрете проведения любых изменений", - сказал он.

Кроме того, отметил Горбатюк, прокурор по делу убийств на Майдане обращался в Печерский районный суд Киева для наложения ареста на участок на улице Институтской до завершения следственных экспериментов.

"Вы представьте. В судебном заседании судья прокурору сказал о том, что удовлетворяет это требование прокурора, а после того, как прокурор пришел получать решение - было написано, что он (судья - ред.) отказал в удовлетворении ходатайства отказал в аресте этого участка в части невнесения изменений", - сказал он.

И сегодня сложилась такая ситуация, продолжил Горбатюк, что через неделю могут начаться работы на этом участке на улице Институтской, но до настоящего времени не перенесен временный мемориал героям Небесной сотни.

"Сложилась практически безвыходная ситуация. Потому что не могут четко объяснить: что происходит и кто принимает такие решения", - отметил руководитель Управления спецрасследований.

Он отметил, что в КГГА говорят о том, что якобы нет согласия Генерального прокурора, а заместитель генпрокурора сообщила, что Луценко "не против".

"Генеральный (прокурор - ред.) не против, КГГА не против, но, к сожалению, наши следственные действия тормозятся. И поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь к КГГА, к Генеральному прокурору с тем, чтобы принять совместно все мероприятия, учитывая поддержку и согласие семей Небесной сотни, для того, чтобы мы могли завершить проведение этих следственных действий", - подчеркнул Горбатюк.

Как сообщал УНН, 17 июля 2018 года на улице Институтской начались следственные эксперименты по делу расстрелов на Майдане.