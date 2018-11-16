Слідству необхідно щонайменше 16 днів для експерименту на Інститутській

КИЇВ. 16 листопада. УНН. За інформацією управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, слідству необхідно щонайменше 16 днів для проведення слідчих дій на ділянці, яка раніше була частиною вулиці Інститутської, де демонтували меморіал Героям Небесної сотні. Про це під час брифінгу в Києві розповів гендиректор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - музею Революції гідності Ігор Пошивайло, передає кореспондент УНН.