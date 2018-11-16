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Слідству необхідно щонайменше 16 днів для експерименту на Інститутській

Слідству необхідно щонайменше 16 днів для експерименту на Інститутській

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. За інформацією управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, слідству необхідно щонайменше 16 днів для проведення слідчих дій на ділянці, яка раніше була частиною вулиці Інститутської, де демонтували меморіал Героям Небесної сотні. Про це під час брифінгу в Києві розповів гендиректор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - музею Революції гідності Ігор Пошивайло, передає кореспондент УНН.

"Ми докладаємо зусиль, аби план зі створення меморіалу і музею був втілений в життя", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста про те, коли планується завершення музею Революції гідності.

За словами Пошивайла, на сьогоднішній день йдеться про втілення у життя передусім результатів конкурсу у першій номінації "Створення меморіалу Героїв Небесної сотні" на колишній Інститутській вулиці. Вже розроблено проект, кошторисну документацію, пройдено державну експертизу. Гендиректор Національного меморіального комплексу висловив впевненість, що музей, визначений замовником цього будівництва, майже готовий до початку будівельних робіт.

"Арешт цієї ділянки має бути завершений після проведення слідчих дій. За інформацією Генеральної прокуратури, зокрема управління спецрозслідувань, на завершення слідства їм потрібно мінімум 16 днів. Тому думаю, що ми цілком встигаємо. Якщо слідство почнеться вчасно і вчасно буде завершено", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 7 листопада у Києві демонтували меморіал Героям Небесної сотні для проведення додаткових слідчих дій і закінчення експерименту Генеральної прокуратури України щодо обставин загибелі учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року.

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