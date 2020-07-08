Следствие по делу Порошенко продлили на три месяца

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 46263 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 64596 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111710 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120497 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123168 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161798 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119488 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149717 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104784 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102993 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Следствие по делу Порошенко продлили на три месяца

Следствие по делу Порошенко продлили на три месяца

Киев  •  УНН

 • 14457 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Печерский районный суд Киева продлил на три месяца следствие по делу пятого Президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР. Об этом Порошенко заявил журналистам в среду, передает корреспондент УНН.

"Сегодня ночью Печерский районный суд города Киева принял решение еще на 3 месяца продлить следствие, расследование дела о назначении мной Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР", - заявил он.

Напомним, в Печерский суд поступил документ о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу пятого Президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР до 10 октября.

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