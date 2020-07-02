Слідство просить продовжити терміни попереднього розслідування у справі Порошенка до 10 жовтня - адвокат

“Нам вчора анонсували намір слідства продовжувати вести розслідування. У Печерський суд вже надійшов документ, про те, що слідство просить продовжити терміни попереднього розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня, тобто ще на 3 місяці, оскільки необхідно провести слідчі дії”, — заявив Новіков.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву до 8 липня в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому Президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у виданні незаконного Указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.