Слідство просить продовжити терміни попереднього розслідування у справі Порошенка до 10 жовтня - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. До Печерського суду надійшов документ, про те, що слідство просить продовжити терміни попереднього розслідування у справі п'ятого Президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР до 10 жовтня. Про це під час пресконференції заявив адвокат Ілля Новіков, передає УНН.
“Нам вчора анонсували намір слідства продовжувати вести розслідування. У Печерський суд вже надійшов документ, про те, що слідство просить продовжити терміни попереднього розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня, тобто ще на 3 місяці, оскільки необхідно провести слідчі дії”, — заявив Новіков.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву до 8 липня в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому Президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у виданні незаконного Указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.