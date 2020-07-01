Избрание меры пресечения Порошенко: суд объявил перерыв до 8 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Печерский районный суд города Киева объявил перерыв до 8 июля в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения пятом президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в издании незаконного Указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР, передает корреспондент УНН.
“Объявляется перерыв до 11:00 8 июля”, — сказал судья.
Напомним, суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Офис Генерального прокурора Украины подал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении к пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.
Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.