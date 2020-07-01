Суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України та народному депутату Петру Порошенку, передає кореспондент УНН.
Петро Порошенко близько 13:50 прибув до суду. Зазначимо, що Порошенко підозрюється у справі щодо незаконного призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Так, біля Печерського районного суду Києва змонтували екран для проведення онлайн-трансляції судового засідання.
Нагадаємо, на попереднє засідання, яке відбулося 18 червня, зібралося близько тисячі осіб, які прийшли підтримати колишнього президента.
Як повідомлялося раніше в УНН, обрання запобіжного заходу Порошенку відклали до 1 липня.
Також, суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.
Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова попросила перенести суд щодо запобіжного заходу Порошенку через смерть його батька. Печерський районний суд столиці планував 18 червня розглянути клопотання про обрання міри запобіжного заходу Порошенку.
Офіс Генерального прокурора України подав до Печерського районного суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.
Адвокат Ілля Новіков заявив, що Порошенко з’явиться на судове засіданні щодо розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу 18 червня, попри похорон батька, про смерть якого стало відомо днями.
Згодом речник Порошенка Святослав Цеголко вказав, що похорон батька Порошенка перенесли через суд.
Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.