Суд начал заседание по избранию меры пресечения Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Печерский районный суд города Киева начал заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко, передает корреспондент УНН.
Петр Порошенко около 13:50 прибыл в суд. Отметим, что Порошенко подозревается в деле о незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Так, возле Печерского районного суда Киева смонтировали экран для проведения онлайн-трансляции судебного заседания.
Напомним, на предыдущее заседание, которое состоялось 18 июня, собралось около тысячи человек, которые пришли поддержать бывшего президента.
Как сообщалось ранее в УНН, избрание меры пресечения Порошенко отложили до 1 июля.
Также суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Порошенко из-за смерти его отца. Печерский районный суд столицы планировал 18 июня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.
Офис Генерального прокурора Украины подал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении к пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.
Адвокат Илья Новиков заявил, что Порошенко появится на судебное заседании по рассмотрению ходатайства о применении к нему меры пресечения 18 июня, несмотря на похороны отца, о смерти которого стало известно на днях.
Впоследствии представитель Порошенко Святослав Цеголко указал, что похороны отца Порошенко перенесли из-за суда.
Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.