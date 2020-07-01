Обрання запобіжного заходу Порошенку: суд оголосив перерву до 8 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву до 8 липня у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у виданні незаконного Указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР, передає кореспондент УНН.
“Оголошується перерва до 11:00 8 липня”, — сказав суддя.
Нагадаємо, суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.
Офіс Генерального прокурора України подав до Печерського районного суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.
Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.