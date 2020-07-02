Следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу Порошенко до 10 октября - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Печерский суд поступил документ, о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу пятого Президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР до 10 октября. Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Илья Новиков, передает УНН.
«Нам вчера анонсировали намерение следствия продолжать вести расследование. В Печерский суд уже поступил документ, о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Семочко до 10 октября, тоесть еще на 3 месяца, поскольку необходимо провести следственные действия», - заявил Новиков.
Напомним, Печерский районный суд города Киева объявил перерыв до 8 июля в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения пятом Президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в издании незаконного Указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР.