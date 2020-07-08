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Слідство у справі Порошенка продовжили на три місяці

Слідство у справі Порошенка продовжили на три місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив на три місяці слідство у справі п'ятого Президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР. Про це Порошенко заявив журналістам у середу, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні вночі Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення ще на 3 місяця продовжити слідство, розслідування справи щодо призначення мною Сергія Семочка першим заступником голови СЗР”, — заявив він.

Нагадаємо, до Печерського суду надійшов документ, про те, що слідство просить продовжити терміни попереднього розслідування у справі п’ятого Президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР до 10 жовтня

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