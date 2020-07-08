Слідство у справі Порошенка продовжили на три місяці

“Сьогодні вночі Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення ще на 3 місяця продовжити слідство, розслідування справи щодо призначення мною Сергія Семочка першим заступником голови СЗР”, — заявив він.

Нагадаємо, до Печерського суду надійшов документ, про те, що слідство просить продовжити терміни попереднього розслідування у справі п’ятого Президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР до 10 жовтня.