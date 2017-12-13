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10 марта, 18:32 • 101347 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103272 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103507 просмотра

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10 марта, 15:15 • 117991 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103714 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Следователя Нацполиции разоблачили на взятке в более 100 тысяч грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила на взятке в более 100 тысяч гривен следователя одного из районных отделов Национальной полиции Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Сотрудники спецслужбы установили, что полицейский требовал 123 тысячи гривен от жителя Киевской области за переквалификацию совершенного им уголовного преступления на менее тяжкое за незаконное обращение с оружием и подделку документов. Он также обещал подозреваемому содействие в получении условного срока лишения свободы.

Правоохранители задокументировали получение следователем в служебном кабинете райотдела первой части взятки - 15 тысяч гривен.

Оперативники СБУ задержали задействованного посредника в Голосеевском районе Киева неподалеку от торгового центра после получения 108 тысяч гривен. Полицейского задержали в тот же день в Василькове.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, мэра Старого Самбора задержали на взятке.

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