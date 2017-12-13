Следователя Нацполиции разоблачили на взятке в более 100 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила на взятке в более 100 тысяч гривен следователя одного из районных отделов Национальной полиции Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Сотрудники спецслужбы установили, что полицейский требовал 123 тысячи гривен от жителя Киевской области за переквалификацию совершенного им уголовного преступления на менее тяжкое за незаконное обращение с оружием и подделку документов. Он также обещал подозреваемому содействие в получении условного срока лишения свободы.
Правоохранители задокументировали получение следователем в служебном кабинете райотдела первой части взятки - 15 тысяч гривен.
Оперативники СБУ задержали задействованного посредника в Голосеевском районе Киева неподалеку от торгового центра после получения 108 тысяч гривен. Полицейского задержали в тот же день в Василькове.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН, мэра Старого Самбора задержали на взятке.