Мера Старого Самбора затримали на хабарі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Львівщині на хабарі затримали мера Старого Самбора Ігоря Трухима. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області, передає УНН.
За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, слідчими ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УЗЕ у Львівській області, в межах розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
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Сьогодні, 12 грудня, затримано міського голову міста Старий Самбір під час надання ним 2000 доларів неправомірної вигоди правоохоронцям за закриття справи щодо зловживання владою посадовцями органу місцевого самоврядування при закупівлях сміттєзбиральної техніки за бюджетні кошти.
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Грошові кошти та речові докази вилучено. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Досудове розслідування триває, здійснюються невідкладні слідчі дії.