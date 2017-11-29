На Хмельниччині поліція викрила на хабарі керівника відділу ДМС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції викрили на хабарі керівника одного з відділів Управління державної міграційної служби в Хмельницькій області ДМС України, передає УНН з посиланням на прес-службу на Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
"Оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області викрили протиправну діяльність посадових осіб Управління державної міграційної служби в Хмельницькій області ДМС України. Зокрема, вимагання та одержання неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що керівник одного з відділів обласного управління ДМС вимагав за прискорення оформлення закордонних паспортів 1,2 тисяч доларів США та 8 тисяч гривень. Гроші одержував у кілька етапів.
Зазначається, посадовця затримали в службовому кабінеті під час одержання останньої суми неправомірної вигоди — 900 доларів та 6 тисяч гривень.
"Керівник відділу затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) КК України, буде перевірятися причетність інших посадових осіб до даного правопорушення", - зазначили в поліції.
Як повідомляв УНН, у Житомирі затримали на хабарі податківця.