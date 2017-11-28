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У Житомирі затримали на хабарі податківця

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Працівника фіскальної служби, який отримав хабар у розмірі 10 тисяч гривень, затримали у Житомирі, повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.

Чоловіка затримали під час одержання ним хабаря у одному із ресторанів Житомира.

"Інспектор вимагав у підприємця області таку суму грошової винагороди за не притягнення до відповідальності за виявлені порушення у сфері оподаткування. Неправомірну вигоду вилучено", - повідомляють у прокуратурі.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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