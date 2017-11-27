На Львівщині СБУ спіймали на хабарі працівників митниці

"Групу працівників митного посту "Смільниця" затримали на хабарництві співробітники Управління СБ України у Львівській області спільно з представниками обласної прокуратури. Здирники систематично вимагали гроші з підприємців з нестворення штучних перешкод при переміщенні товарів через митний кордон України", -йдеться в повідомленні.

Зокрема оперативники спецслужби задокументували передачу митникам восьми тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск вантажу промислових товарів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання повідомлення двом зловмисникам про підозру та взяття їх під варту. Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, за тиждень поліція в шести регіонах затримала на хабарах 11 посадовців.