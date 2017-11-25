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За тиждень поліція в шести регіонах затримала на хабарах 11 посадовців

За тиждень поліція в шести регіонах затримала на хабарах 11 посадовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Упродовж цього тижня поліція в шести регіонах викрила на хабарах 11 посадовців. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

“Всіх фігурантів справ працівники територіальних управлінь Департаменту захисту економіки затримали упродовж цього тижня. Серед затриманих і працівник суду, і заступник мера, і прокурор”, — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що як правило, викриті у корупції посадові особи обіцяли допомогти вирішити питання у різних сферах службової діяльності: від звільнення від відповідальності до укладання договір оренди. За свої “послуги” вимагали кошти. Суми коливалися від 6 тис. до 200 тис. гривень.

Затримання посадовців оперативники обласних управлінь захисту економіки Нацполіції спільно з іншими правоохоронними підрозділами провели в Луганській, Кіровоградській, Чернігівській, Дніпропетровській, Тернопільській, Одеській областях та місті Києві. Серед затриманих прокурор, двоє посадовців з пенсійного фонду, заступник мера та перший заступник голови райдержадміністрації, працівники державної виконавчої служби та суду, керівник лісгоспу, директор театру, а також керівник відділу міського територіального центру соціального обслуговування населення.

Зокрема, на Луганщині затримали начальника відділу пенсійного фонду та головного спеціаліста. 200 тисяч гривень вимагали за оформлення та нарахування підвищеної пенсії. Загальна сума одержаних ними коштів становить 130 тисяч гривень.

У Кіровоградській області заступник одного із міських голів та перший заступник голови РДА вимагали та одержали 150 тисяч гривень хабара за вирішення земельного питання.

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У Києві на хабарництві задокументовано працівника Святошинського районного суду. Зловмисниця пообіцяла допомогти громадянину уникнути відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП. Вартість вирішення питання - 15 тисяч гривень.

500 доларів США хабара вимагав прокурор однієї з місцевих прокуратур на Одещині. За вказану суму пообіцяв змінити кваліфікацію статті на менш тяжку з метою уникнення більш суворого покарання.

Посадовець з Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення також пообіцяв допомогти підприємцю уникнути відповідальності. Він пообіцяв за 6 тисяч гривень вирішити це питання з інспектором відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної поліції.

У Чернігівській та Дніпропетровській областях посадовці вимагали від громадян по 10 тисяч гривень. Керівник одного з лісгоспів Чернігівщини заробляв на торгівлі деревиною, а два державні виконавці Нікопольського міського відділу ДВС вимагали та одержали неправомірну вигоду за закриття виконавчого провадження та зняття арешту з майна боржника. Затримали держвиконавців під час одержання 5-ти тисяч гривень.

В Одесі керівник одного з театрів міста організувала злочинну схему з надання в оренду приміщень, що знаходяться в розпорядженні комунальної установи. За підписання договору вимагала 5 тисяч гривень "винагороди".

“Загальна сума коштів, яку одержали затримані посадови особи, становить 335 тис. грн”, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, ГПУ передало до суду справу прокурора, який вимагав більше чверть мільйона грн хабара.

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