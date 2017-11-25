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За неделю полиция в шести регионах задержала на взятках 11 чиновников

За неделю полиция в шести регионах задержала на взятках 11 чиновников

Киев  •  УНН

 • 10991 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В течение этой недели полиция в шести регионах разоблачила на взятках 11 чиновников. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Всех фигурантов дел работники территориальных управлений Департамента защиты экономики задержали в последнюю неделю. Среди задержанных и работник суда, и заместитель мэра, и прокурор", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что как правило, уличенные в коррупции должностные лица обещали помочь решить вопрос в различных сферах служебной деятельности от освобождения от ответственности до заключения договора аренды. За свои "услуги" требовали деньги. Суммы колебались от 6 тыс. до 200 тыс. гривен.

Задержание должностных лиц оперативники областных управлений защиты экономики Нацполиции совместно с другими правоохранительными подразделениями провели в Луганской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Тернопольской, Одесской областях и городе Киеве. Среди задержанных прокурор, двое чиновников из пенсионного фонда, заместитель мэра и первый заместитель председателя райгосадминистрации, работники государственной исполнительной службы и суда, руководитель лесхоза, директор театра, а также руководитель отдела городского территориального центра социального обслуживания населения.

В частности, в Луганской области задержали начальника отдела пенсионного фонда и специалиста. 200 тысяч гривен требовали за оформление и начисление повышенной пенсии. Общая сумма полученных ими средств составляет 130 тысяч гривен.

В Кировоградской области заместитель одного из городских голов и первый заместитель председателя РГА требовали и получили 150 тысяч гривен взятки за решение земельного вопроса.

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В Киеве на взяточничестве задокументировано работника Святошинского районного суда. Злоумышленница пообещала помочь гражданину избежать ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 130 КУоАП. Стоимость решения вопроса - 15 тысяч гривен.

500 долларов США взятки требовал прокурор одной из местных прокуратур Одесской области. За указанную сумму пообещал изменить квалификацию статьи на менее тяжкую во избежание более строгого наказания.

Чиновник из Тернопольского городского территориального центра социального обслуживания населения также пообещал помочь предпринимателю избежать ответственности. Он пообещал за 6 тысяч гривен решить этот вопрос с инспектором отдела контроля за правонарушениями управления муниципальной полиции.

В Черниговской и Днепропетровской областях чиновники требовали от граждан по 10 тысяч гривен. Руководитель одного из лесхозов Черниговской области зарабатывал на торговле древесиной, а два государственных исполнителя Никопольского городского отдела ГИС требовали и получили неправомерную выгоду за закрытие исполнительного производства и снятия ареста с имущества должника. Задержали госисполнителей при получении 5-ти тысяч гривен.

В Одессе руководитель одного из театров города организовала преступную схему по предоставлению в аренду помещений, находящихся в распоряжении коммунального учреждения. За подписание договора требовала 5 тысяч гривен "вознаграждения".

"Общая сумма средств, которую получили задержаны должностные лица, составляет 335 тыс. грн", - отметили в полиции.

Напомним, ГПУ передало в суд дело прокурора, который требовал больше четверти миллиона грн взятки.

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