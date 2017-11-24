ГПУ передало до суду справу прокурора, який вимагав більше чверть мільйона грн хабара

"Встановлено, що саме в таку суму прокурор оцінив свої послуги, пов’язані із закриттям кримінального провадження відносно службових осіб одного з підприємств, що займається хімічною промисловістю, поверненням вилучених в ході обшуку документів господарської діяльності, не здійсненням подальшого тиску на підприємство та не перешкоджанням законній господарській діяльності", - сказано в повідомленні.

Дії прокурора кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а саме вимагання та отримання неправомірної вигоди у великому розмірі особою, яка займає відповідальне становище.

23 листопада обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні був затверджений прокурором Департаменту та направлений до Ленінського районного суду м.Кропивницький.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.