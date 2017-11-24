ГПУ передало до суду справу прокурора, який вимагав більше чверть мільйона грн хабара

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Відділом Генеральної прокуратури України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі 10 тис. доларів США. Про це повідомили в п’ятницю в управлінні зв’язків із громадськістю ГПУ, передає УНН.

"Встановлено, що саме в таку суму прокурор оцінив свої послуги, пов’язані із закриттям кримінального провадження відносно службових осіб одного з підприємств, що займається хімічною промисловістю, поверненням вилучених в ході обшуку документів господарської діяльності, не здійсненням подальшого тиску на підприємство та не перешкоджанням законній господарській діяльності", - сказано в повідомленні.

Дії прокурора кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а саме вимагання та отримання неправомірної вигоди у великому розмірі особою, яка займає відповідальне становище.

23 листопада обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні був затверджений прокурором Департаменту та направлений до Ленінського районного суду м.Кропивницький.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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