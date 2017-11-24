ГПУ передало в суд дело прокурора, который требовал больше четверти миллиона грн взятки

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Отделом Генеральной прокуратуры Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению прокурора Кировоградской местной прокуратуры в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 10 тыс. долларов США. Об этом сообщили в пятницу в управлении по связям с общественностью ГПУ, передает УНН.

"Установлено, что именно в такую ​​сумму прокурор оценил свои услуги, связанные с закрытием уголовного производства в отношении должностных лиц одного из предприятий, занимающихся химической промышленностью, возвращением изъятых в ходе обыска документов хозяйственной деятельности, не осуществлением дальнейшего давления на предприятие но не препятствием законной хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Действия прокурора квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а именно вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере лицом, занимающим ответственное положение.

23 ноября обвинительный акт в данном уголовном производстве был утвержден прокурором Департамента и направлен в Ленинский районный суд г.Кропивницкого.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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