ГПУ передало в суд дело прокурора, который требовал больше четверти миллиона грн взятки

"Установлено, что именно в такую ​​сумму прокурор оценил свои услуги, связанные с закрытием уголовного производства в отношении должностных лиц одного из предприятий, занимающихся химической промышленностью, возвращением изъятых в ходе обыска документов хозяйственной деятельности, не осуществлением дальнейшего давления на предприятие но не препятствием законной хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Действия прокурора квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а именно вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере лицом, занимающим ответственное положение.

23 ноября обвинительный акт в данном уголовном производстве был утвержден прокурором Департамента и направлен в Ленинский районный суд г.Кропивницкого.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.