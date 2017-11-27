Во Львовской области СБУ поймали на взятке работников таможни
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во Львовской области СБУ разоблачила на систематическом взяточничестве работников таможенного поста "Смильниця". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области, передает УНН.
"Группа работников таможенного поста "Смильниця" задержали во взяточничестве сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области совместно с представителями областной прокуратуры. Вымогатели систематически требовали деньги с предпринимателей с несоздания искусственных препятствий при перемещении товаров через таможенную границу Украины", говорится в сообщении.
В частности оперативники спецслужбы задокументировали передачу таможенникам восьми тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственный пропуск груза промышленных товаров.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщение двум злоумышленникам о подозрении и взятия их под стражу. Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН, за неделю полиция в шести регионах задержала на взятках 11 чиновников.