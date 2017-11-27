Во Львовской области СБУ поймали на взятке работников таможни

"Группа работников таможенного поста "Смильниця" задержали во взяточничестве сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области совместно с представителями областной прокуратуры. Вымогатели систематически требовали деньги с предпринимателей с несоздания искусственных препятствий при перемещении товаров через таможенную границу Украины", говорится в сообщении.

В частности оперативники спецслужбы задокументировали передачу таможенникам восьми тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственный пропуск груза промышленных товаров.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщение двум злоумышленникам о подозрении и взятия их под стражу. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, за неделю полиция в шести регионах задержала на взятках 11 чиновников.