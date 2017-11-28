В Житомире задержали на взятке налоговика
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Работника фискальной службы, который получил взятку в размере 10 тысяч гривен, задержали в Житомире, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
Мужчину задержали во время получения им взятки в одном из ресторанов Житомира.
"Инспектор требовал у предпринимателя области такую сумму денежного вознаграждения за непривлечение к ответственности за выявленные нарушения в сфере налогообложения. Неправомерную выгоду изъято", - сообщают в прокуратуре.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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