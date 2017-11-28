В Житомире задержали на взятке налоговика

Мужчину задержали во время получения им взятки в одном из ресторанов Житомира.

"Инспектор требовал у предпринимателя области такую ​​сумму денежного вознаграждения за непривлечение к ответственности за выявленные нарушения в сфере налогообложения. Неправомерную выгоду изъято", - сообщают в прокуратуре.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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