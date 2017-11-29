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В Хмельницкой области полиция разоблачила на взятке руководителя отдела ДМС

В Хмельницкой области полиция разоблачила на взятке руководителя отдела ДМС

Киев  •  УНН

 • 16509 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Оперативники Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции разоблачили на взятке руководителя одного из отделов Управления государственной миграционной службы в Хмельницкой области ГТС Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу на Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Оперативники Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции, следователи областного управления полиции по процессуального руководства прокуратуры области разоблачили противоправную деятельность должностных лиц Управления государственной миграционной службы в Хмельницкой области ГТС Украины. В частности, вымогательство и получение неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Установлено, что руководитель одного из отделов областного управления ГТС требовал за ускорение оформления загранпаспортов 1200 долларов США и 8000 гривен. Деньги получал в несколько этапов.

Отмечается, чиновника задержали в служебном кабинете во время получения последней суммы неправомерной выгоды - 900 долларов и 6000 гривен.

"Руководитель отдела задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, будет проверяться причастность других должностных лиц к данному правонарушению", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, в Житомире задержали на взятке налоговика.

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