В Хмельницкой области полиция разоблачила на взятке руководителя отдела ДМС

"Оперативники Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции, следователи областного управления полиции по процессуального руководства прокуратуры области разоблачили противоправную деятельность должностных лиц Управления государственной миграционной службы в Хмельницкой области ГТС Украины. В частности, вымогательство и получение неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Установлено, что руководитель одного из отделов областного управления ГТС требовал за ускорение оформления загранпаспортов 1200 долларов США и 8000 гривен. Деньги получал в несколько этапов.

Отмечается, чиновника задержали в служебном кабинете во время получения последней суммы неправомерной выгоды - 900 долларов и 6000 гривен.

"Руководитель отдела задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, будет проверяться причастность других должностных лиц к данному правонарушению", - отметили в полиции.

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