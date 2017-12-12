У листопаді поліція затримала 42 високопосадових хабарника
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Упродовж листопада Національна поліція затримала 42 висопосадових хабарника, які вимагали винагороду на загальну суму понад 6,5 млн.грн., при цьому сума бажання отримати гроші перебувала в межах 5 тис.грн. – 129 тис.дол. Про це повідомляє Департамент комунікації НПУ, передає УНН.
“Упродовж листопада оперативники територіальних підрозділів Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі задокументували протиправну діяльність посадових осіб, що вимагали та отримали неправомірну вигоду. Затримані поліцейськими спільно з іншими правоохоронними підрозділами правопорушники вимагали від громадян понад 6,5 мільйонів гривень неправомірної вигоди. Серед затриманих заступник міського голови, голови та депутати районних та сільських рад, працівники суду та прокуратури тощо”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, кошти посадові особи вимагали за вирішення питань, що входять до їх компетенції. Це питання надання у власність або оренду земельних ділянок, непритягнення до адміністративної відповідальності, закриття проваджень, відпуск необлікованої деревини, організація системи “відкатів” тощо. У випадках відмови від пропозиції посадової особи, штучно створювали перешкоди. Суми неправомірної вигоди коливалися від 5 тис. грн до 129 тис. дол.
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Так, в Одещині начальник відділу селищної ради погодився вирішити земельне питання, але зазначив, що це буде “коштувати” 129 тис. дол. на Кіровоградщині заступник одного з міських голів та перший заступник РДА оренду землі оцінили у 150 тис. грн.
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Тим часом на Луганщині посадові особи структурного підрозділу Пенсійного Фонду були затримані під час одержання 130 тис. грн за нарахування підвищеної пенсії. Також був викритий у хабарництві і заступник начальника відділу одного зі структурних підрозділів ГУ ДСНС області. Він вимагав неправомірну вигоду не у вигляді грошей, а у вигляді комп’ютерної техніки.
За всіма фактами протиправної діяльності відкриті кримінальні провадження.