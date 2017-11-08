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Поліцейського у Запоріжжі затримали на хабарі у 100 тисяч грн

Київ • УНН

 • 11603 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Старший сержант Олександрівського райвідділку Нацполіції вимагав від екіпажу теплохода “Укррічфлот” 100 тис. грн за непритягнення до кримінальної відповідальності відносно розкрадання ними паливо-мастильних матеріалів. Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України, передає УНН.

Старший сержант поліції раніше працював у водній поліції, тому добре знався на схемах екіпажу теплоходу. Тому він провернув успішну операцію та затримав працівників теплохода при передачі ними паливно-мастильних матеріалів черговому клієнтові.

“Поліцейський вилучив речові докази і автомобіль, на якому перевозили крадене паливо, та поставив ультиматум затриманим — 100 тис. грн за уникнення кримінальної відповідальності. Згодом висловив ще одну умову — суму передати йому в іноземній валюті”, — повідомили в Управлінні ДВБ Національної поліції України.

Згідно отриманої інформації, слідчі військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (Одержання хабаря). Спільними діями правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України поліцейського-хабарника після одержання ним неправомірної вигоди загальною сумою 4,2 тисячі доларів США.

Нагадаємо, посадовців “Укрзалізниці” судитимуть за отримання хабара у 4 млн грн.

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