Поліцейського у Запоріжжі затримали на хабарі у 100 тисяч грн

Старший сержант поліції раніше працював у водній поліції, тому добре знався на схемах екіпажу теплоходу. Тому він провернув успішну операцію та затримав працівників теплохода при передачі ними паливно-мастильних матеріалів черговому клієнтові.

“Поліцейський вилучив речові докази і автомобіль, на якому перевозили крадене паливо, та поставив ультиматум затриманим — 100 тис. грн за уникнення кримінальної відповідальності. Згодом висловив ще одну умову — суму передати йому в іноземній валюті”, — повідомили в Управлінні ДВБ Національної поліції України.

Згідно отриманої інформації, слідчі військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (Одержання хабаря). Спільними діями правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України поліцейського-хабарника після одержання ним неправомірної вигоди загальною сумою 4,2 тисячі доларів США.

Нагадаємо, посадовців “Укрзалізниці” судитимуть за отримання хабара у 4 млн грн.