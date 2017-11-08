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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25231 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44373 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54275 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58505 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52044 просмотра

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11:14 • 94494 просмотра

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Полицейского в Запорожье задержали на взятке в 100 тысяч грн

Киев  •  УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Старший сержант Александровского райотдела Нацполиции требовал от экипажа теплохода “Укрречфлот” 100 тыс. грн за непривлечение к уголовной ответственности в отношении хищения ими горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины, передает УНН.

Старший сержант полиции ранее работал в водной полиции, поэтому хорошо знал о схемах экипажа теплохода. Поэтому он провернул успешную операцию и задержал работников теплохода при передаче ими горюче-смазочных материалов очередному клиенту.

“Полицейский изъял вещественные доказательства и автомобиль, на котором перевозили краденое топливо, и поставил ультиматум задержанным — 100 тыс. грн за избежание уголовной ответственности. Впоследствии высказал еще одно условие — сумму передать ему в иностранной валюте”, — сообщили в Управлении ГВБ Национальной полиции Украины.

Согласно полученной информации, следователи военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона Украины начали уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки). Совместными действиями правоохранители задержали в порядке ст.208 УПК Украины полицейского-взяточника после получения им неправомерной выгоды на общую сумму 4,2 тысячи долларов США.

Напомним, должностных лиц “Укрзализныци” будут судить за получение взятки в 4 млн грн.

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