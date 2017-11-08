Полицейского в Запорожье задержали на взятке в 100 тысяч грн

Старший сержант полиции ранее работал в водной полиции, поэтому хорошо знал о схемах экипажа теплохода. Поэтому он провернул успешную операцию и задержал работников теплохода при передаче ими горюче-смазочных материалов очередному клиенту.

“Полицейский изъял вещественные доказательства и автомобиль, на котором перевозили краденое топливо, и поставил ультиматум задержанным — 100 тыс. грн за избежание уголовной ответственности. Впоследствии высказал еще одно условие — сумму передать ему в иностранной валюте”, — сообщили в Управлении ГВБ Национальной полиции Украины.

Согласно полученной информации, следователи военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона Украины начали уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки). Совместными действиями правоохранители задержали в порядке ст.208 УПК Украины полицейского-взяточника после получения им неправомерной выгоды на общую сумму 4,2 тысячи долларов США.

Напомним, должностных лиц “Укрзализныци” будут судить за получение взятки в 4 млн грн.