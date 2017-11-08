Посадовців "Укрзалізниці" судитимуть за отримання хабара у чотири млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Слідчими прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовців Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" за фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди у сумі майже 4 мільйона гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

"За даними слідства, начальник Департаменту майнових та земельних ресурсів "Укрзалізниці" спільно із заступником юридичного департаменту погодилися на пропозицію директора приватної фірми отримати 4 млн гривень за сприяння в оренді 9 га землі на території смт Пісківка Бородянського району на Київщині", - йдеться в повідомленні.

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Дії посадовців органом слідства кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Крім того, в межах розслідування даного кримінального провадження було встановлено факт умисного невнесення до електронної декларації одним з підозрюваних відомостей про майно та грошові кошти.

"Так, у ході обшуків за місцем проживання заступника юридичного департаменту ПАТ "Укрзалізниця", а також індивідуальної банківської скриньки, зареєстрованої на ім’я його дружини, було вилучено понад 220 тисяч доларів США, 13,5 тисяч Євро, 7 золотих злитків 999,9 проби, коштовні годинники тощо. У той же час в декларації, що була подана посадовцем, відображено лише 150 тисяч гривень на рахунку дружини", - додали у прокуратурі.

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У зв’язку з цим вказаному посадовцю також додатково інкримінується вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

На даний час обвинувальний акт стосовно згаданих посадових осіб ПАТ "Укрзалізниця" скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили керівника одного з управлінь Державної авіаційної служби України, який вимагав 7 тисяч доларів США хабара.

 

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