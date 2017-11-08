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Должностных лиц "Укрзализныци" будут судить за получение взятки в четыре млн грн

Должностных лиц "Укрзализныци" будут судить за получение взятки в четыре млн грн

Киев  •  УНН

 • 10903 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Следователями прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Публичного акционерного общества "Укрзализныця" по факту принятия предложения неправомерной выгоды в сумме почти 4 млн гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"По данным следствия, начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов "Укрзализныци" совместно с заместителем юридического департамента согласились на предложение директора частной фирмы получить 4 млн гривен за содействие в аренде 9 га земли на территории пгт Песковка Бородянского района Киевской области", - говорится в сообщении.

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Действия должностных лиц органом следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в рамках расследования данного уголовного производства был установлен факт умышленного невнесения в электронную декларацию одним из подозреваемых сведений об имуществе и денежных средствах.

"Так, в ходе обысков по месту жительства заместителя юридического департамента ПАО "Укрзализныця", а также индивидуальной банковской ячейки, зарегистрированной на имя его жены, было изъято более 220 тысяч долларов США, 13,5 тысяч Евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, ценные часы и тому подобное. В то же время в декларации, которая была представлена ​​должностным лицом, отображено только 150 тысяч гривен на счету жены", - добавили в прокуратуре.

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В связи с этим указанному должностному лицу также дополнительно инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт в отношении упомянутых должностных лиц ПАО "Укрзализныця" направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал 7 тысяч долларов США взятки.

 

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