Керівника управління Державіаслужби затримали на хабарі

"За ці кошти посадовець обіцяв представнику одного з суб’єктів підприємницької діяльності погодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії та подальше сприяння у безперешкодній сертифікації авіакомпанії", - сказано у повідомленні.

Керівника затримали одразу після одержання ним другої частини від обумовленої суми у розмірі 3 тис. доларів США. Попередньо слідчими був задокументований ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним 1 тис. доларів США хабара.

Наразі проводяться обшуки в приміщенні Державної авіаційної служби України, а також за місцем проживання посадовця.

Як повідомляв УНН, голову господарського суду в Сумах взяли на хабарі.