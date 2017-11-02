Керівника управління Державіаслужби затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці викрили керівника одного з управлінь Державної авіаційної служби України, який вимагав 7 тисяч доларів США хабара. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
"За ці кошти посадовець обіцяв представнику одного з суб’єктів підприємницької діяльності погодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії та подальше сприяння у безперешкодній сертифікації авіакомпанії", - сказано у повідомленні.
Керівника затримали одразу після одержання ним другої частини від обумовленої суми у розмірі 3 тис. доларів США. Попередньо слідчими був задокументований ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним 1 тис. доларів США хабара.
Наразі проводяться обшуки в приміщенні Державної авіаційної служби України, а також за місцем проживання посадовця.
Як повідомляв УНН, голову господарського суду в Сумах взяли на хабарі.