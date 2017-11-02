Руководителя управления Госавиаслужбы задержали на взятке

"За эти средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании", - говорится в сообщении.

Руководителя задержали сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тыс. долларов США. Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов США взятки.

Проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства чиновника.

Как сообщал УНН, председателя хозяйственного суда в Сумах взяли на взятке.