Руководителя управления Госавиаслужбы задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал 7 тысяч долларов США взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"За эти средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании", - говорится в сообщении.
Руководителя задержали сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тыс. долларов США. Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов США взятки.
Проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства чиновника.
Как сообщал УНН, председателя хозяйственного суда в Сумах взяли на взятке.