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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44779 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111350 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101616 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104474 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103761 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88731 просмотра

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11 марта, 11:14 • 103448 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101930 просмотра

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Руководителя управления Госавиаслужбы задержали на взятке

Руководителя управления Госавиаслужбы задержали на взятке

Киев  •  УНН

 • 10553 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал 7 тысяч долларов США взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"За эти средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании", - говорится в сообщении.

Руководителя задержали сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тыс. долларов США. Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов США взятки.

Проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства чиновника.

Как сообщал УНН, председателя хозяйственного суда в Сумах взяли на взятке.

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