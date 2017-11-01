Голову господарського суду в Сумах взяли на хабарі

Оперативники спецслужби спільно із працівниками спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро задокументували, що суддя вимагав з місцевого бізнесмена понад двадцять шість тисяч доларів за "вирішення" земельного питання.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, суддю Кіровського районного суду міста Дніпра відсторонили від здійснення правосуддя через підозру у спробі дачі хабара у розмірі 300 тис. дол. керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.