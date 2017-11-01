Председателя хозяйственного суда в Сумах поймали на взятке

Оперативники спецслужбы совместно с работниками специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задокументировали, что судья требовал с местного бизнесмена более двадцати шести тысяч долларов за "решение" земельного вопроса.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, судью Кировского районного суда города Днепра отстранили от правосудия по подозрению в попытке дачи взятки в размере 300 тыс. Долл. руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.