В ноябре полиция задержала 42 высокопоставленных взяточника

"В течение ноября оперативники территориальных подразделений Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи задокументировали противоправную деятельность должностных лиц, которые требовали и получили неправомерную выгоду. Задержанные полицейскими совместно с другими правоохранительными подразделениями правонарушители требовали от граждан более 6,5 млн гривен неправомерной выгоды. Среди задержанных заместитель городского головы, головы и депутаты районных и сельских советов, работники суда и прокуратуры и т.д.", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году было задержано более 9 тыс. коррупционеров - Генпрокурор

Как отмечается, средства должностные лица требовали за решение вопросов, входящих в их компетенцию. Этот вопрос предоставления в собственность или аренду земельных участков, непривлечение к административной ответственности, закрытие производств, отпуск неучтенной древесины, организация системы "откатов" и другие. В случаях отказа от предложения должностного лица, искусственно создавали препятствия. Суммы неправомерной выгоды колебались от 5 тыс. грн до 129 тыс. долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейского в Запорожье задержали на взятке в 1 тыс. грн

Так, в Одесской области начальник отдела поселкового совета согласился решить земельный вопрос, но отметил, что это будет "стоить" 129 тыс. долл. в Кировоградской заместитель одного из городских голов и первый заместитель РГА аренду земли оценили в 150 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судью в Кировоградской области приговорили к 7 годам лишения свободы за взятку

Между тем в Луганской области должностные лица структурного подразделения Пенсионного Фонда были задержаны во время получения 130 тыс. грн за начисление повышенной пенсии. Также был уличен во взяточничестве и заместитель начальника отдела одного из структурных подразделений ГУ ГСЧС области. Он требовал неправомерную выгоду не в виде денег, а в виде компьютерной техники.

По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные производства.