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В ноябре полиция задержала 42 высокопоставленных взяточника

В ноябре полиция задержала 42 высокопоставленных взяточника

Киев  •  УНН

 • 10683 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В течение ноября Национальная полиция задержала 42 висопосадових взяточника, которые требовали вознаграждение на общую сумму более 6,5 млн грн, при этом сумма желание получить деньги находилась в пределах 5 тыс. - 129 тыс.долл. Об этом сообщает Департамент коммуникации НПУ, передает УНН.

"В течение ноября оперативники территориальных подразделений Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи задокументировали противоправную деятельность должностных лиц, которые требовали и получили неправомерную выгоду. Задержанные полицейскими совместно с другими правоохранительными подразделениями правонарушители требовали от граждан более 6,5 млн гривен неправомерной выгоды. Среди задержанных заместитель городского головы, головы и депутаты районных и сельских советов, работники суда и прокуратуры и т.д.", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, средства должностные лица требовали за решение вопросов, входящих в их компетенцию. Этот вопрос предоставления в собственность или аренду земельных участков, непривлечение к административной ответственности, закрытие производств, отпуск неучтенной древесины, организация системы "откатов" и другие. В случаях отказа от предложения должностного лица, искусственно создавали препятствия. Суммы неправомерной выгоды колебались от 5 тыс. грн до 129 тыс. долл.

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Так, в Одесской области начальник отдела поселкового совета согласился решить земельный вопрос, но отметил, что это будет "стоить" 129 тыс. долл. в Кировоградской заместитель одного из городских голов и первый заместитель РГА аренду земли оценили в 150 тыс. грн.

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Между тем в Луганской области должностные лица структурного подразделения Пенсионного Фонда были задержаны во время получения 130 тыс. грн за начисление повышенной пенсии. Также был уличен во взяточничестве и заместитель начальника отдела одного из структурных подразделений ГУ ГСЧС области. Он требовал неправомерную выгоду не в виде денег, а в виде компьютерной техники.

По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные производства.

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