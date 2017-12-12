Мэра Старого Самбора задержали на взятке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во Львовской области на взятке задержали мэра Старого Самбора Игоря Трухима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает УНН.
Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области, следователями ГУ НП во Львовской области, при оперативном сопровождения УЗЭ во Львовской области, в рамках расследования уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
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Сегодня, 12 декабря, задержан мэр города Старый Самбор во время предоставления им 2000 долларов неправомерной выгоды правоохранителям за закрытие дела о злоупотреблении властью должностными лицами органа местного самоуправления при закупках мусороуборочной техники за бюджетные средства.
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Денежные средства и вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия.