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Слідчого Нацполіції викрили на хабарі у понад 100 тисяч грн

Слідчого Нацполіції викрили на хабарі у понад 100 тисяч грн

Київ • УНН

 • 9773 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрила на хабарі у понад 100 тисяч гривень слідчого одного з районних відділів Національної поліції Київської області. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

Співробітники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав 123 тисячі гривень від жителя Київщини за перекваліфікацію вчиненого ним кримінального правопорушення на менш тяжке за незаконне поводження зі зброєю та підроблення документів. Він також обіцяв підозрюваному сприяння в отриманні умовного строку позбавлення волі.

Правоохоронці задокументували отримання слідчим у службовому кабінеті райвідділу першої частини хабара – 15 тисяч гривень.

Оперативники СБУ затримали задіяного посередника у Голосіївському районі Києва неподалік від торговельного центру після отримання 108 тисяч гривень. Поліцейського затримали того ж дня у Василькові.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, мера Старого Самбора затримали на хабарі.

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