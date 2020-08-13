Следователя Нацполиции в Киевской области задержали за вымогательство 5 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали во время получения взятки в 2500 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
“Полицейский попросил гражданина предоставить 5000 долларов США за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы за совершенное преступление. В марте текущего года задокументирован факт получения стражем порядка части взятки в сумме 700 долларов США. 13 августа 2020 года полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительная квалификация преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в Кривом Роге гражданин Азербайджана предлагал руководителю отдела полиции ежемесячные взятки за торговлю без разрешения.