Следователя Нацполиции в Киевской области задержали за вымогательство 5 тысяч долларов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83064 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101913 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126720 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107363 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127356 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101262 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102089 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104047 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101955 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Следователя Нацполиции в Киевской области задержали за вымогательство 5 тысяч долларов

Следователя Нацполиции в Киевской области задержали за вымогательство 5 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 13285 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали во время получения взятки в 2500 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

“Полицейский попросил гражданина предоставить 5000 долларов США за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы за совершенное преступление. В марте текущего года задокументирован факт получения стражем порядка части взятки в сумме 700 долларов США. 13 августа 2020 года полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная квалификация преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Кривом Роге гражданин Азербайджана предлагал руководителю отдела полиции ежемесячные взятки за торговлю без разрешения.

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