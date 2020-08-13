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Слідчого Нацполіції в Київській області затримали за вимагання 5 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 13288 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Слідчого Головного управління Нацполіції в Київській області затримали під час одержання хабара у 2500 доларів. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

“Правоохоронець висловив прохання громадянину надати 5 000 доларів США за сприяння у призначенні покарання, не пов’язаного з позбавленням волі за вчинений злочин. У березні поточного року задокументовано факт одержання правоохоронцем частини хабара у сумі 700 доларів США. 13 серпня 2020 року правоохоронця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 2 500 доларів США”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередня кваліфікація злочину за ч. 3 ст. 368 КК України. Поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кривому Розі громадянин Азербайджану пропонував керівнику відділу поліції щомісячні хабарі за торгівлю без дозволу.

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