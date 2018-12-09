Скотленд-Ярд изучает причастность России еще к двум убийствам в Великобритании - The Sunday Times
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Британское издание The Sunday Times заявил, что полиция Лондона может рассматривать версию причастности Российской Федерации к смерти двух предпринимателей Александра Перепеличного в 2012 году и Скотта Янга в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание.
"Некоторые из громких необъяснимых смертей выглядит очень подозрительно, включая те, что касаются Перепеличного и Янга", - сообщил источник британского издания.
В издании говорится, что сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд Ярда (SО15), которые занимаются расследованием отравления в городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии, возможно "получили новую информацию, которая позволяет предположить, что и другие могли стать целями российских киллеров".
44-летний российский предприниматель Александр Перепеличний был найден мертвым неподалеку от своего имения в городе Уэйбридж на юго-востоке Великобритании 10 ноября 2012.
"Сначала причиной смерти назывался сердечный приступ, однако затем в прессе появились спекуляции на тему возможного отравления бизнесмена", - добавляется в российском издании ТАСС.
52-летний разорился шотландский магнат в сфере недвижимости и телекоммуникаций Скотт Янг погиб в 2014 году.
"Полиция сначала не стала рассматривать его смерть как подозрительную, поскольку пришла к выводу, что он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры в районе Мэрилебон. Однако его вдова считает, что его смерть была насильственной", - говорится в российском издании.
Напомним, отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Их тела были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипача и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.
После этого, Скотленд-Ярд опубликовал видео с подозреваемыми в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери, обратившись к представителям общественности с просьбой об оказании помощи в проведении дальнейшего расследования.