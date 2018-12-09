Скотленд-Ярд изучает причастность России еще к двум убийствам в Великобритании - The Sunday Times

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Британское издание The Sunday Times заявил, что полиция Лондона может рассматривать версию причастности Российской Федерации к смерти двух предпринимателей Александра Перепеличного в 2012 году и Скотта Янга в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание.