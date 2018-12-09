Скотленд-Ярд вивчає причетність Росії ще до двох вбивств у Великій Британії - The Sunday Times

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Британське видання The Sunday Times заявило, що поліція Лондона може розглядати версію причетності Російської Федерації до смертей двох підприємців Олександра Перепелічного в 2012 році і Скота Янга в 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на британське видання.