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Скотленд-Ярд вивчає причетність Росії ще до двох вбивств у Великій Британії - The Sunday Times

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Британське видання The Sunday Times заявило, що поліція Лондона може розглядати версію причетності Російської Федерації до смертей двох підприємців Олександра Перепелічного в 2012 році і Скота Янга в 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням  на британське видання.

Скотленд-Ярд вивчає причетність Росії ще до двох вбивств у Великій Британії - The Sunday Times

“Деякі з гучних непояснених смертей виглядають дуже підозріло, включаючи ті, що стосуються Перепелічного і Янга”, — повідомило джерело британського видання.

У виданні йдеться про те, що співробітники контртерористичного підрозділу Скотленд Ярду (SО15), які займаються розслідуванням отруєння в місті Солсбері екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, можливо “отримали нову інформацію, яка дозволяє припустити, що й інші могли стати цілями російських кілерів”.

44-річний російський підприємець Олександр Перепелічний був знайдений мертвим неподалік від свого маєтку в місті Уейбрідж на південному сході Великої Британії 10 листопада 2012 року.

“Спочатку причиною смерті називався серцевий напад, проте потім в пресі з’явилися спекуляції на тему можливого отруєння бізнесмена”, — додається у російському виданні ТАСС.

52-річний розорився шотландський магнат у сфері нерухомості та телекомунікацій Скотт Янг загинув в 2014 році.

“Поліція спочатку не стала трактувати його смерть як підозрілу, оскільки прийшла до висновку, що він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна своєї квартири в районі Мерілебон. Однак його вдова вважає, що його смерть була насильницькою”, — йдеться у російському виданні.

Нагадаємо, відносини між Росією та Великою Британією різко погіршились після отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Їх тіла були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Після цього, Скотленд-Ярд опублікував відео з підозрюваними в причетності до інцидентів в Солсбері і Еймсбері, звернувшись до представників громадськості з проханням про надання допомоги в проведенні подальшого розслідування.

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