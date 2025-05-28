Сколько домов строят на третий год войны в Украине
Киев • УНН
В январе-марте 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 2292 тыс. м² жилья, лидерами стали Киевская, Львовская и Одесская области. Это свидетельствует о восстановлении страны.
Госстат обновил данные в сфере строительства в Украине, которые свидетельствуют о восстановлении страны и возможности граждан возвращаться из-за границы. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.
Детали
В январе-марте 2025 года в Украине принято в эксплуатацию 2292 тыс. м² общей площади жилых домов:
- 1154 тыс. м² – одноквартирные жилые дома;
- 1135 тыс. м² – жилые дома с двумя и более квартирами;
- 3 тыс. м² – жилые дома для коллективного проживания.
ТОП-5 регионов по вводу жилья в эксплуатацию в I квартале 2025 года:
- Киевская область – 444 тыс. м²;
- г. Киев – 282 тыс. м²;
- Львовская область – 261 тыс. м²;
- Одесская область – 199 тыс. м²;
- Винницкая область – 168 тыс. м².
Данные о строительстве говорят о темпах восстановления, инвестициях в регионы и возможности украинцев возвращаться домой
Напомним
В Украине начали строительство около 200 подземных школ, чтобы разрешить детям вернуться к офлайн-обучению. Также школы получат укрытия и школьные автобусы.