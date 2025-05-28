Сколько домов строят на третий год войны в Украине

$41.680.11
47.310.02
ukenru
"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой
Эксклюзив
12:43 • 11284 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

12:12 • 25801 просмотра

Генштаб подтвердил поражение важных объектов российского ВПК в подмосковье и ивановской области

10:11 • 31546 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
09:43 • 50361 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 117454 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 60509 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 119456 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 172408 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 113193 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 107967 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.9м/с
77%
745мм
Популярные новости

Железная дорога в трех регионах оказалась под вражескими атаками - Укрзализныця

28 мая, 05:29 • 17757 просмотра

Атака дронов в подмосковье: в ЦПД СНБО сообщили, что было поражено и почему это важно

28 мая, 06:58 • 14373 просмотра

Трамп планирует возродить ядерную энергетику в США: подписан ряд указов

28 мая, 07:26 • 55852 просмотра

На Сумском направлении россияне накапливают 50 тысяч военных - Зеленский

28 мая, 07:37 • 33785 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

08:54 • 58708 просмотра
публикации

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

14:15 • 7214 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 119457 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 134373 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 139953 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 172408 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Алексей Чернышов

Линдси Грэм

Актуальные места

Берлин

Киев

Белый дом

Норвегия

Швейцария

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

13:39 • 7816 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

08:54 • 58934 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 43071 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 48503 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 116604 просмотра
Актуальное

Шахед-136

9К720 Искандер

Кх-59

Калибр (семейство ракет)

Железный купол

Сколько домов строят на третий год войны в Украине

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В январе-марте 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 2292 тыс. м² жилья, лидерами стали Киевская, Львовская и Одесская области. Это свидетельствует о восстановлении страны.

Сколько домов строят на третий год войны в Украине

Госстат обновил данные в сфере строительства в Украине, которые свидетельствуют о восстановлении страны и возможности граждан возвращаться из-за границы. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

 Детали

В январе-марте 2025 года в Украине принято в эксплуатацию 2292 тыс. м² общей площади жилых домов: 

  • 1154 тыс. м² – одноквартирные жилые дома;
    • 1135 тыс. м² – жилые дома с двумя и более квартирами;
      • 3 тыс. м² – жилые дома для коллективного проживания.

        ТОП-5 регионов по вводу жилья в эксплуатацию в I квартале 2025 года:

        • Киевская область – 444 тыс. м²;
          • г. Киев – 282 тыс. м²;
            • Львовская область – 261 тыс. м²;
              • Одесская область – 199 тыс. м²;
                • Винницкая область – 168 тыс. м².

                  Данные о строительстве говорят о темпах восстановления, инвестициях в регионы и возможности украинцев возвращаться домой

                  - говорится в сообщении. 

                  Напомним

                  В Украине начали строительство около 200 подземных школ, чтобы разрешить детям вернуться к офлайн-обучению. Также школы получат укрытия и школьные автобусы. 

                  Яна Соколовская

                  Яна Соколовская

                  Недвижимость
                  Львовская область
                  Винницкая область
                  Киевская область
                  Одесская область
                  Украина
                  Киев
                  Brent
                  $64.36
                  Bitcoin
                  $108,104.80
                  S&P 500
                  $5,919.33
                  Tesla
                  $361.21
                  Газ TTF
                  $36.99
                  Золото
                  $3,330.95
                  Ethereum
                  $2,657.25