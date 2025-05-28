Скільки будинків будують на третій рік війни в Україні
Київ • УНН
У січні-березні 2025 року в Україні введено в експлуатацію 2292 тис. м² житла, лідерами стали Київська, Львівська та Одеська області. Це свідчить про відновлення країни.
Держстат оновив дані у сфері будівництва в Україні, які свідчать про відновлення країни та можливість громадян повертатися з-за кордону. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.
Деталі
У січні–березні 2025 року в Україні прийнято в експлуатацію 2292 тис. м² загальної площі житлових будинків:
- 1154 тис. м² – одноквартирні житлові будинки;
- 1135 тис. м² – житлові будинки з двома та більше квартирами;
- 3 тис. м² – житлові будинки для колективного проживання.
ТОП-5 регіонів із введення житла в експлуатацію у І кварталі 2025 року:
- Київська область – 444 тис. м²;
- м. Київ – 282 тис. м²;
- Львівська область – 261 тис. м²;
- Одеська область – 199 тис. м²;
- Вінницька область – 168 тис. м².
Дані про будівництво говорять про темпи відновлення, інвестиції в регіони та можливість українців повертатися додому
Нагадаємо
В Україні розпочали будівництво близько 200 підземних шкіл, щоб дозволити дітям повернутися до офлайн-навчання. Також школи отримають укриття та шкільні автобуси.