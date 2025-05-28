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Скільки будинків будують на третій рік війни в Україні

Київ • УНН

 • 218 перегляди

У січні-березні 2025 року в Україні введено в експлуатацію 2292 тис. м² житла, лідерами стали Київська, Львівська та Одеська області. Це свідчить про відновлення країни.

Скільки будинків будують на третій рік війни в Україні

Держстат оновив дані у сфері будівництва в Україні, які свідчать про відновлення країни та можливість громадян повертатися з-за кордону. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.

 Деталі

У січні–березні 2025 року в Україні прийнято в експлуатацію 2292 тис. м² загальної площі житлових будинків: 

  • 1154 тис. м² – одноквартирні житлові будинки;
    • 1135 тис. м² – житлові будинки з двома та більше квартирами;
      • 3 тис. м² – житлові будинки для колективного проживання.

        ТОП-5 регіонів із введення житла в експлуатацію у І кварталі 2025 року:

        • Київська область – 444 тис. м²;
          • м. Київ – 282 тис. м²;
            • Львівська область – 261 тис. м²;
              • Одеська область – 199 тис. м²;
                • Вінницька область – 168 тис. м².

                  Дані про будівництво говорять про темпи відновлення, інвестиції в регіони та можливість українців повертатися додому

                  - йдеться в повідомленні. 

                  Нагадаємо

                  В Україні розпочали будівництво близько 200 підземних шкіл, щоб дозволити дітям повернутися до офлайн-навчання. Також школи отримають укриття та шкільні автобуси. 

                  Яна Соколівська

                  Яна Соколівська

                  Нерухомість
                  Львівська область
                  Вінницька область
                  Київська область
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