Сколько зарабатывает и чем владеет новый руководитель Укрспецэкспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Новый руководитель государственной компании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборнпром" депутат Киевского городского совета Вадим Ноздря указал в декларации за 2018 год более 1 млн гривен доходов, передает УНН.
Так, согласно декларации за 2018 в собственности семьи находится жилой дом в селе Лесники Киево-Святошинский район Киевской области, площадью 403,4 кв. м. Также, в наличии есть несколько земельных участков, квартира в Киеве общей площадью 163,3 кв. м.
Кроме того, семья имеет автомобили BMW X5 и Toyota Auris и ценные часы.
В декларации отмечается, что Ноздря задекларировал 450 тыс. долларов, 380 тыс. евро и 1,5 млн гривен.
Напомним, Государственную компанию "Укрспецэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборнпром", возглавил депутат Киевского городского совета Вадим Ноздря.