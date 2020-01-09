Сколько зарабатывает и чем владеет новый руководитель Укрспецэкспорта

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113100 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117553 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116006 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132135 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106837 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108807 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108690 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131967 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130723 просмотра

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Сколько зарабатывает и чем владеет новый руководитель Укрспецэкспорта

Сколько зарабатывает и чем владеет новый руководитель Укрспецэкспорта

Киев  •  УНН

 • 15640 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Новый руководитель государственной компании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборнпром" депутат Киевского городского совета Вадим Ноздря указал в декларации за 2018 год более 1 млн гривен доходов, передает УНН.

Так, согласно декларации за 2018 в собственности семьи находится жилой дом в селе Лесники Киево-Святошинский район Киевской области, площадью 403,4 кв. м. Также, в наличии есть несколько земельных участков, квартира в Киеве общей площадью 163,3 кв. м.

Кроме того, семья имеет автомобили BMW X5 и Toyota Auris и ценные часы.

В декларации отмечается, что Ноздря задекларировал 450 тыс. долларов, 380 тыс. евро и 1,5 млн гривен.

Напомним, Государственную компанию "Укрспецэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборнпром", возглавил депутат Киевского городского совета Вадим Ноздря.

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