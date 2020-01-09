Скільки заробляє та чим володіє новий керівник Укрспецекспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Новий керівник державної компанії “Укрспецекспорт”, яка входить до складу ДК “Укроборнпром” депутат Київської міської ради Вадим Ноздря вказав в декларації за 2018 рік понад 1 млн гривень доходів, передає УНН.
Так, згідно з декларацією за 2018 рік у власності родини перебуває житловий будинок в селі Лісники Києво-Святошинський району Київської області площею 403,4 кв. м. Також, в наявності є кілька земельних ділянок, квартира у Києві загальною площею 163,3 кв. м.
Окрім того, родина має автомобілі BMW X5 та Toyota Auris й коштовні годинники.
У декларації зазначається, що Ноздря задекларував 450 тисяч доларів, 380 тисяч євро та 1 млн 500 тисяч гривень.
Нагадаємо, Державну компанію “Укрспецекспорту”, яка входить до складу ДК “Укроборнпром”, очолив депутат Київської міської ради Вадим Ноздря.