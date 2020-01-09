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Укрспецекспорт очолив депутат Київради Ноздря

Укрспецекспорт очолив депутат Київради Ноздря

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Державну компанію “Укрспецекспорту”, яка входить до складу ДК “Укроборнпром”, очолив депутат Київської міської ради Вадим Ноздря. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі “Укроборнпром”.

“Так, підтверджуємо”, — сказали в пресслужбі відповідаючи на питання чи дійсно Ноздря очолив Укрспецекспорт.

Вадим Ноздря є депутатом Київської міської ради, який опікувався питанням ЖКГ та енергетики, перший заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, Державний концерн “Укроборонпром” прагне лібералізувати спецекспорт, оптимізувати та зробити експортну функцію Укроборонпрому ефективною.

Як повідомлялося, Укроборонпром скасував зміни до статуту Укрспецекспорту, що ставили під загрозу цілісність Концерну. Відповідний наказ підписав генеральний директор Державного Концерну “Укроборонпром” Айварас Абромавичус. Вказаним наказом затверджується нова редакція статуту Державної компанії “Укрспецекспорт”, що усуває всі ризики та визначає компанію юридичною особою публічного права.

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