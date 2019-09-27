Абромавичус скасував наказ про зміну статуту "Укрспецекспорту"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" скасував наказ, підписаний ексгендиректором концерну про зміну статуту "Укрспецекспорт". Відповідне розпорядження підписав генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус. Про це УНН повідомили в пресслужбі концерну.
"Цим наказом затверджується нова редакція статуту Державної компанії "Укрспецекспорт", що усуває всі ризики і визначає компанію юридичною особою публічного права. Керівництво концерну вважає, що попередня редакція статуту Державної компанії "Укрспецекспорт" загрожувала цілісності системи управління концерну, а тому повинна була бути змінена", - йдеться в повідомленні відомства.
Як повідомили в пресслужбі концерну, зміни до статуту "Укрспецекспорту", внесені попереднім керівництвом 19 серпня 2019 року, істотно обмежували повноваження концерну з управління підприємствами-спецекспортерами, які ставали залежними в кадрових, фінансових питаннях, стратегії роботи, реорганізації та ліквідації.
Як уже писав УНН, у ДК "Укроборонпром" ініціювали серію внутрішніх розслідувань щодо останніх подій в концерні після появи 3 вересня 2019 року інформації про підписання ексгендиректором наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".